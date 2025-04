CAMPAGNE ARACHIDIÈRE, L’ÉTAT FAIT LE POINT SUR LA COLLECTE À MI-PARCOURS Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Avril 2025 à 00:42 | | 0 commentaire(s)|

Ce bilan intermédiaire porte sur les volumes collectés, la répartition des points de collecte, les opérations des huiliers et l’évolution des exportations. Au terme de la 18e semaine de la campagne arachidière, les autorités dressent un premier bilan de la collecte et des opérations de commercialisation. Démarrée le 5 décembre dernier, cette campagne structurée autour d’un cadre réglementaire rigoureux mobilise l’ensemble des acteurs de la filière. Lancée après plusieurs rencontres stratégiques – notamment un conseil interministériel tenu fin novembre – la campagne 2024/2025 s’appuie sur un prix plancher fixé à 305 FCFA/kg, conformément à l’arrêté interministériel du 4 décembre 2024. Les huiliers bénéficieront d’un prix usine bonifié à 335 FCFA/kg, selon les accords validés entre la SONACOS, la Direction du commerce intérieur et les opérateurs privés. Le CNIA, en concertation avec les huiliers, les opérateurs privés et les producteurs, a organisé la répartition des points de collecte dans les principales zones de production. À Louga, Diourbel, Kaolack et Ziguinchor, les réunions ont permis une première affectation : sur 1 157 points disponibles, 530 ont été attribués, soit près de 46 % du total. Ziguinchor enregistre la meilleure couverture avec 280 points affectés sur 296. COPEOL, autre acteur majeur de la filière, s’est vu attribuer 118 points. Le RASIAAT, de son côté, reste en attente de validation de certaines demandes, en raison d’un manque d’informations sur certains opérateurs. Du côté des huiliers, seule la SONACOS affiche des chiffres probants. Au 6 avril 2025, l’entreprise publique a réceptionné 153 672 tonnes d’arachides en coque et 358 tonnes de graines décortiquées, pour un montant cumulé dépassant les 51,6 milliards FCFA. Les paiements sont en cours. COPEOL et SSII n’ont pas encore démarré leurs activités de réception. Des négociations bancaires sont toujours en cours pour débloquer les financements nécessaires. Sur le volet semencier, la Direction de l’Agriculture signale une collecte de 60 981 tonnes de semences, dont la valeur est estimée à plus de 19,8 milliards FCFA. Une dynamique jugée encourageante pour la préparation de la prochaine campagne. Initialement limitées, les exportations sont désormais autorisées jusqu’au 15 juin 2025 pour les graines non destinées à la semence. Une circulaire du 24 mars encadre ces opérations, qui doivent être accompagnées de certificats phytosanitaires. Le CNIA poursuit le suivi rigoureux de la campagne et actualise régulièrement les données sur les collectes, les réceptions et les paiements. La transparence reste le maître-mot d’une saison placée sous le signe de la coordination. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/politique/campagne-arachi...

