CAN 2019 : Krépin Diatta, finalement apte contre le Bénin Gêné par des douleurs au ventre, Krépin Diatta semble aller beaucoup mieux. En effet, le milieu de terrain sénégalais a repris normalement l’entraînement avec le groupe, ce mardi soir, au terrain annexe du stade du 30 juin du Caire, ont constaté nos envoyés spéciaux qui ont assisté aux 15 premières minutes accordées à la presse.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 18:10 | | 0 commentaire(s)|

Une très bonne nouvelle pour le staff technique de l’équipe du Sénégal, qui récupère un de ses joueurs qui était à l’infirmerie depuis deux jours.



En revanche, Ismaïla Sarr et Alfred Ndiaye ont une nouvelle fois brillé par leur absence. Comme nous vous l’annoncions, ces deux joueurs ne vont pas prendre part au quart de finale de ce mercredi (16h GMT), contre le Bénin.











