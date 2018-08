CAN 2019: Les "Lions" en regroupement à Paris à partir du 3 septembre

Les "Lions" en regroupement à Paris à partir du 3 septembre pour préparer les éliminatoires de la CAN 2019, annonce le journal Les Echos. Aliou Cissé va quitter Dakar ce mardi pour remobiliser ses troupes. Ils se retrouveront à Paris le 3 septembre prochain, pour préparer leur prochain match contre Madagascar le 9 septembre, dans le cadre des qualifications de la Can 2019.



Selon la même source, coach Aliou Cissé sera de retour à Dakar le 19 août et la liste des "Lions" pour Madagascar sera publiée avant ou juste après la Tabaski, annoncée pour le 22.

