CAN 2019 : Un photographe espion interpellé puis tabassé à l’entraînement des Lions

Un photographe (au centre de l'image), a été interpellé à l'entraînement des Lions du Sénégal, ce samedi soir, au terrain annexe du stade du 30 juin. Après avoir été neutralisé par la sécurité de l'équipe nationale sénégalaise, il a aussitôt été tabassé par l'agent de la BIP qui ne laisse rien au hasard.

Le photographe qui serait de nationalité égyptienne a dépassé les bornes en allant de l’autre côté du terrain pour prendre des images, dans une zone interdite par le règlement mis en place par la CAF. Il était d’ailleurs le seul à se détacher de la zone réservée à la presse. Pourtant, les autres photographes et journalistes ont respecté les consignes.



La demi-finale de la CAN 2019 devant opposer le Sénégal à la Tunisie, ce dimanche, au Caire, risque de se jouer sous haute tension. Déjà, ce matin, en conférence de presse, il y avait des échanges houleux entres journalistes sénégalais et tunisiens.





IGFM

