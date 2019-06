CAN 2019 : l'Ouganda et le Zimbabwe se quittent sur un nul

Après sa surprenante victoire 2-0 contre la RDC lors de son premier match dans cette CAN 2019, l’Ouganda pouvait espérer se qualifier pour les huitièmes de finale dès ce mercredi 26 juin en cas de succès contre le Zimbabwe.



Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1 mais elles conservent leurs chances de passer le premier tour.



L’Ouganda n’a pas vu les huitièmes de finale depuis 1978, et pendant les 40 première minutes de cette rencontre du groupe A face au Zimbabwe, les Cranes se sont certainement dit qu’ils étaient bien partis pour conjurer le sort.





