CAN 2019: l'Ouganda surprend la RD Congo L'Ouganda, dirigé par le Français Sébastien Desabre, a créé la surprise en dominant la République démocratique du Congo (2-0) samedi en Égypte.



Premier de son groupe des qualifications, l'Ouganda pourrait-il s'imposer comme l'une des équipes surprises de la Coupe d'Afrique des Nations ? Pour son premier match, la sélection dirigée par le Français Sébastien Desabre a, en tout cas, fait sensation en dominant assez facilement la République démocratique du Congo (2-0). A l'exception d'une tentative de l'ancien Sochalien Bakambu repoussée par Onyango (43e) et d'une tête sur la barre de Bolingi (70e), les «Grues» n'ont rien concédé. L'Ouganda aurait même pu s'imposer sur un score plus large encore avec un peu plus de réussite (18e, 23e, 30e, 41e, 68e, 77e, 90e + 1).



Un joueur a pesé lourd : Farouk Miya. Le milieu de terrain du HNK Gorica (Croatie) a fait apprécier la qualité de ses coups de pieds arrêtés, en délivrant deux passes décisives. D'abord un corner repris par Kaddu (14e). Puis un coup franc parfaitement exploité par Okwi (49e). Sans un arrêt de Matampi (57e), l'ancien joueur du Standard de Liège aurait même pu agrémenter sa prestation d'un but.



Grâce à ce succès, l'Ouganda prend la tête de son groupe devant l'Égypte, qui s'est imposée vendredi face au Zimbabwe (1-0).



