CAN 2019 : le Kenya travaille le physique pour préparer le Sénégal

L’équipe du Kenya prépare très au sérieux le Sénégal son adversaire de la 3e journée de la Coupe d’Afrique des Nations de football, dans le groupe C. En effet, le staff technique a accentué l’entraînement de ce vendredi après-midi, au terrain annexe 3 du stade du 30 juin, sur le travail physique.



Après un long discours du sélectionneur national, Sebastien Migne, au rond central, les joueurs ont pris rendez-vous sur la ligne de touche avec leur préparateur physique. Ils ont effectué plusieurs tours de terrains contrairement aux Lions qui d’habitude n’en font que deux. Ils transpiraient trop.



Ce qui prouve qu’ils travaillent sérieusement l’aspect physique surtout qu’ils ont un match difficile lundi prochain contre le Sénégal. Une rencontre à laquelle, ils tenteront de créer l’exploit pour passer les huitièmes de finale face à un adversaire dos au mure.



A noter que le Kenya s’est entraîné avec 12 joueurs. Il s’agit des remplaçants. Les titulaires sont restés à l’hôtel après le bon match réalisé face à la Tanzanie.

