CAN 2021: Découvrez ces détails sur le tirage au sort ! Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 18:32





Source : On en sait un plus sur les détails le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations est prévu le 17 août à Yaoundé. Ce vendredi, la Confédération africaine de football a indiqué que les équipes seront réparties dans quatre pots, en fonction du Classement de la FIFA dévoilé le 12 août dernier. La […]Source : https://www.lasnews.info/2021/08/13/can-2021-decou...

