CAN 2022 : Un succulent derby Sénégal/Cap-Vert en guise de huitième de finale pour les Lions... Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Janvier 2022 à 01:25 | | 0 commentaire(s)|

Comme ces deux nations se retrouvent bien ! Après le relevé derby joué contre la Guinée lors de la seconde journée du groupe B, le Sénégal va encore rencontrer une très vieille connaissance, en l'occurrence le Cap-Vert. Un match piège où les Lions feront face à des requins bleus imprévisibles sur le terrain.

Après une qualification assez laborieuse, ponctuée de la première place du groupe B, les Lions attendaient de connaître leur adversaire en huitième de finale, à savoir un des meilleurs troisièmes des groupes A, C ou D. C'est désormais officiel, le mardi 25 janvier prochain, ladite rencontre aura lieu à partir de 16h00 GMT au stade Kouekong de Bafoussam.



Le Cap-Vert et le Sénégal s'étaient croisés pour la dernière fois le 08 juin dernier lors d'un match amical. Les Lions avait remporté le match grâce à un coup-franc direct de Idrissa Gana Guèye et un but de Sadio Mané... Après une qualification assez laborieuse, ponctuée de la première place du groupe B, les Lions attendaient de connaître leur adversaire en huitième de finale, à savoir un des meilleurs troisièmes des groupes A, C ou D. C'est désormais officiel, le mardi 25 janvier prochain, ladite rencontre aura lieu à partir de 16h00 GMT au stade Kouekong de Bafoussam.Le Cap-Vert et le Sénégal s'étaient croisés pour la dernière fois le 08 juin dernier lors d'un match amical. Les Lions avait remporté le match grâce à un coup-franc direct de Idrissa Gana Guèye et un but de Sadio Mané...



www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/CAN-2022-Un-succulent-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager