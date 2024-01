CAN 2023 : Le Nigeria perd Umar Sadiq Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Janvier 2024 à 17:55 | | 0 commentaire(s)|

Le Nigeria a annoncé ce vendredi que l’attaquant de la Real Sociedad Umar Sadiq, blessé, est forfait pour la CAN 2024. Paul Onuachu a été appelé pour le remplacer. C’est un coup dur pour le Nigeria. Les Super Eagles devront composer sans Umar Sadiq durant la CAN 2024 (13 janvier-11 février). L’attaquant de la Real Sociedad (17 matches, 2 buts, 1 passe décisive en Liga cette saison), s’est blessé à un genou lors de la défaite en match amical face à la Guinée dimanche dernier (0-2). Le Nigérian s’était ensuite entraîné à l’écart du groupe lors de la séance de mardi. Après le forfait de Victor Boniface, les Super Eagles sont, de nouveau, forcés de se passer d’un avant-centre avant d’affronter la Guinée équatoriale dimanche lors de la 1re journée du groupe A (15 heures). C’est l’attaquant de Trabzonspor Paul Onuachu (29 ans, 19 sélections), qui a été appelé pour le remplacer. Avec L’Equipe



