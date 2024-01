CAN 2023 :Un bus de journalistes victime d’un accident

Ce matin, un bus transportant une cinquantaine de journalistes sportifs a été victime d’un accident près d’Abidjan. Les hommes de médias sont tous revenus de Yamoussoukro où se jouaient les rencontres de la derrière journée du groupe C et D entre la Guinée et le Sénégal (0-2) et l’Angola face au Burkina Faso (2-0) au stade Charles Konan Banny, quelques heures plus tôt. Selon les premières informations, le véhicule a quitté la route et s’est écrasé contre le mur d’un entrepôt. De nombreuses personnes ont été légèrement blessées, mais le chauffeur et le convoyeur sont grièvement touchés. Cependant, il n’y a eu aucune perte en vie humaine. Le seul journaliste sénégalais à bord du bus n’a pas été blessé.



Ce qui a fait réagir le comité local d’organisation de la CAN (COCAN), qui dans un communiqué a donné plus de précisions. « Nous regrettons d’informer que le convoi des journalistes couvrant la CAN 2023 a été impliqué dans un accident de bus tragique lors du retour de Yamoussoukro à Abidjan vers 2h du matin. Heureusement, la plupart des personnes à bord ont subi des blessures légères. Cependant, nous avons deux blessés graves, le chauffeur et le convoyeur. Ce dernier, dont le pied était coincé, a été secouru avec succès et libéré du bus. Les blessés ont été transportés en urgence au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville pour recevoir les soins nécessaires. Nous sommes en contact étroit avec les autorités médicales pour assurer le suivi approprié de leur état de santé », a indiqué l’instance.

Wiwsport

Ndèye Fatou Kébé