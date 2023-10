CAN 2024 – Tirage : Le Sénégal tombe dans le groupe de la mort avec le Cameroun

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Octobre 2023 à 23:58

Le Sénégal est le tenant du titre de la Coupe d’Afrique des Nations, une position très convoitée par les autres nations, ce qui rendra la participation des « Lions de la Téranga » plus difficile que jamais.



Pour cette édition, les hommes d’Aliou Cissé se présentent en tant que favoris, mais d’autres nations comme le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, l’Algérie, la Côte d’Ivoire (pays hôte), le Cameroun, le Nigeria, entre autres, chercheront à remporter le trophée.



Rien que le 13 janvier semble encore lointain, les équipes sont déjà fixées sur leurs adversaires en phase de groupes. Le Sénégal se trouve dans la même poule que le Cameroun, la Guinée et la Gambie.



