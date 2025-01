CAN 2025, LA CAF DÉVOILE LE CALENDRIER DES 52 MATCHES Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2025 à 23:55 | | 0 commentaire(s)|

Après le tirage au sort le 28 janvier dernier, on connait désormais le calendrier de cette Coupe d’Afrique qui aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Après le tirage au sort le 28 janvier dernier, on connait désormais le calendrier de cette Coupe d’Afrique qui aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le calendrier complet de la CAN 2025Phase de groupes 21 décembre

Maroc – Comores (groupe A) 22 décembre

Mali – Zambie (groupe A)

Egypte – Zimbabwe (groupe B)

Afrique du Sud – Angola (groupe B) 23 décembre

Nigeria -Tanzanie (groupe C)

Tunisie – Ouganda (groupe C)

Sénégal – Botswana (groupe D)

RD Congo – Bénin (groupe D) 24 décembre

Algérie – Soudan (groupe E)

Burkina Faso – Guinée Equatoriale (groupe E)

Côte d’Ivoire – Mozambique (groupe F)

Cameroun – Gabon (groupe F) 26 décembre

Maroc – Mali (groupe A)

Zambie – Comores (groupe A)

Egypte – Afrique du Sud (groupe B)

Angola – Zimbabwe (groupe B) 27 décembre

Nigeria – Tunisie (groupe C)

Ouganda – Tanzanie (groupe C)

RD Congo – Sénégal (groupe D)

Bénin – Botswana (groupe D) 28 décembre

Algérie – Burkina Faso (groupe E)

Guinée Equatoriale – Soudan (groupe E)

Cameroun – Côte d’Ivoire (groupe F)

Gabon – Mozambique (groupe F) 29 décembre

Maroc – Zambie (groupe A)

Comores – Mali (groupe A)

Egypte – Angola (groupe B)

Zimbabwe – Afrique du Sud (groupe B) 30 décembre

Nigeria – Ouganda (groupe C)

Tanzanie – Tunisie (groupe C)

Botswana – RD Congo (groupe D)

Bénin – Sénégal (groupe D) 31 décembre

Guinée Equatoriale – Algérie (groupe E)

Burkina Faso – Soudan (groupe E)

Cameroun – Mozambique (groupe F)

Côte d’Ivoire – Gabon (groupe F) Huitièmes de finale

3 janvier 2026

1er groupe B – 3ème groupe B/E/F (H1)

2ème groupe A – 2ème groupe C (H2) 4 janvier 2026

2ème groupe B – 2ème groupe F (H3)

1er groupe A – 3ème groupe C/D/E (H4) 5 janvier 2026

1er groupe B – 3ème groupe A/C/D (H5)

1er groupe C – 3ème groupe 1/B/F (H6) 6 janvier 2026

1er groupe F – 2ème groupe E (H7)

1er groupe E – 2ème groupe D (H8) Quarts de finale 9 janvier 2026

Vainqueur H1 – Vainqueur H2 (Q1)

Vainqueur H3 – Vainqueur H4 (Q2) 10 janvier 2026

Vainqueur H5 – Vainqueur H7 (Q3)

Vainqueur H8 Vainqueur H6 (Q4) Demi-finales 14 janvier 2026

Vainqueur Q1 – Vainqueur Q3

Vainqueur Q4 – Vainqueur Q2 Petite finale 17 janvier 2026 Perdant demie 1 – Perdant demie 2 Finale 18 janvier 2026

