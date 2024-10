CAN 2025 / Malawi-Sénégal : Nampalys Mendy sur la nomination de Pape Thiaw comme coach principal Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2024 à 01:03 | | 0 commentaire(s)|

Toujours en conférence de presse à la veille du match, en déplacement, des "Lions" face aux "Flames", Nampalys Mendy a été interpellé sur la nomination de Pape Thiaw, qui passe d’adjoint d’Alou Cissé au poste de titulaire. Le Sang et Or a pris les choses très positivement, malgré que c’était brutal. « Vous savez, quand Aliou […]

<p>XALIMANEWS-Toujours en conférence de presse à la veille du match, en déplacement, des lions face aux <em>Flames</em>, Nampalys Mendy a été interpellé sur la nomination de Pape Thiaw, qui passe d’adjoint d’Alou Cissé au poste de titulaire. Le Sang et Or a pris les choses très positivement, malgré que c’était brutal.</p>



<p><em>« Vous savez, quand Aliou est parti, ça a été un choc pour tout le monde. Je pense que c’était inattendu. Mais voilà les choses sont faites comme elles sont. Il (Pape Thiaw) était derrière Aliou, il a les bons mots pour qu’on soit tous soudés. Je pense que ca vient naturellement. Et après, avec un très gros état d’esprit, on va tous vers la même direction. Donc, il y ‘ a pas de problème à ce niveau là. » </em> A lâché celui qui a été nommé dans le onze type de la CAN 2022, remportée par le Sénégal.</p><br /><br />Source : <a href="https://www.xalimasn.com/football-qualifications-can-2025-j-4-malawi-senegal-nampalys-mendy-sur-la-nomination-de-pape-thiaw-comme-coach-principal-il-a-les-bons-mots-pour-quon-soit-tous-soudes-avec-un-tres-gros-etat-d/" class="link">https://www.xalimasn.com/football-qualifications-c...</a>













XALIMANEWS

Accueil Envoyer à un ami Partager