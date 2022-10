CAN Beach Soccer: Les Lions étrillent l'Ouganda sans forcer leur talent (10-1) Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Octobre 2022 à 08:36 | | 0 commentaire(s)| Pour son entrée en lice dans la CAN Beach Soccer, le Sénégal a fait les choses en grand. Portés par Mandione Laye Diagne, les Lions ont donné une leçon à l’Ouganda en l’emportant largement et sans vraiment forcer leur talent.



