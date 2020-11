CAN, Cameroun 2022, le Sénégal officiellement qualifié Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Novembre 2020 à 19:24 | | 0 commentaire(s)|

En disposant de la Guinée Bissau par le plus faible des scores, le Sénégal a validé son ticket pour la CAN 2022 au Cameroun. Les Lions de la Teranga sont les premiers à se qualifier via les éliminatoires. Avec cette nouvelle victoire, le Sénégal réalise, pour l’instant un sans faute dans sa poule avec quatre […] En disposant de la Guinée Bissau par le plus faible des scores, le Sénégal a validé son ticket pour la CAN 2022 au Cameroun. Les Lions de la Teranga sont les premiers à se qualifier via les éliminatoires. Avec cette nouvelle victoire, le Sénégal réalise, pour l’instant un sans faute dans sa poule avec quatre victoires en autant de rencontres. Dans un peu moins de deux ans, les coéquipiers de Sadio Mané participeront à la 16 coupe d’Afrique des nations de leur pays.



Source : Source : https://letemoin.sn/can-cameroun-2022-le-senegal-o...

