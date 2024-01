CAN: Deuxième envol pour les joueurs gambiens, après un départ avorté Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Janvier 2024 à 15:32 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe de football de Gambie s’envole jeudi après-midi pour la Côte d’Ivoire en vue de la Coupe d’Afrique des nations, après un premier départ raté mercredi, a indiqué la fédération nationale. Parti de Banjul, l’avion des « Scorpions » a fait demi-tour après neuf minutes de vol mercredi en raison, selon la fédération, d’une perte de pression et d’oxygène dans la cabine. La fédération a assuré mercredi soir que tous les membres de la délégation étaient en bonne santé alors que des informations circulant sur les réseaux sociaux faisaient état de malaises parmi les occupants du petit bimoteur. Cette mésaventure est survenue après un début de semaine agité. Les joueurs avaient boycotté leur dernière séance d’entraînement sur le sol national mardi pour obtenir une prime de qualification de 38 millions de dalasis (500.000 euros environ) pour l’ensemble du groupe. Cette initiative avait provoqué la colère de fans présents au stade. Le ministère des Sports a indiqué mercredi avoir versé la prime sur instruction du chef de l’Etat Adama Barrow, bien qu’elle n’ait pas fait partie des arrangements conclus avec les joueurs selon le ministère. Le président est à nouveau intervenu pour permettre le départ de l’équipe jeudi, a dit la fédération dans un communiqué. Il a échangé avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour que la délégation puisse prendre un avion plus grand qui aurait l’autorisation spéciale de se poser à Yamoussoukro, où l’équipe sera basée, plutôt qu’à Abidjan, a dit la fédération. Air Côte d’Ivoire a dépêché un Airbus A319 en Gambie pour prendre en charge la sélection jeudi après-midi, a-t-elle dit. La Gambie, pays anglophone pauvre d’environ 2,5 millions d’habitants, joue son premier match lundi contre le voisin sénégalais, champion en titre. Le Cameroun et la Guinée complètent le groupe C. AFP



