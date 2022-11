CAN Handball : Le Sénégal valide son ticket pour les 8es, duel de leaders face au Cameroun, lundi Rédigé par leral.net le Samedi 12 Novembre 2022 à 06:13 | | 0 commentaire(s)| 31-15, c'est le score final du match opposant le Sénégal à la Côte d'Ivoire et 2e victoire de l’équipe nationale féminine de handball, qui continue son parcours sans faute dans "sa" Coupe d’Afrique des Nations. Mesac Yacine, coach des "Lionnes", se dit satisfait de la première mi-temps. Par contre, il estime que le prochain match sera plus physique face au Cameroun. Le Sénégal a validé son billet pour les 8es de finale de cette CAN. Il jouera son troisième match de poule, ce lundi, face au Cameroun, qui compte également deux victoires.



