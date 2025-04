CAN U17, LA CÔTE D’IVOIRE MÉDAILLÉE DE BRONZE Rédigé par leral.net le Samedi 19 Avril 2025 à 00:53 | | 0 commentaire(s)|

La grande finale aura lieu ce samedi entre le Maroc, pays organisateur, et le Mali. Coup d’envoi à 14 heures GMT. Ce vendredi, lors de la petite finale de la CAN U17, la Côte d’Ivoire a battu le Burkina Faso 4-1 aux tirs au but pour s’adjuger la 3ème place et ainsi finir sur le podium de la compétition. Les deux équipes s’étaient neutralisées sur le score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire. Diakité avait pourtant ouvert le sport pour les Burkinabè (28e), rattrapés par un but d’Alynho Haïdara à la 84ème. La grande finale aura lieu ce samedi entre le Maroc, pays organisateur, et le Mali. Coup d’envoi à 14 heures GMT. Source Logo: Le Soleil Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/sports/can-u17-la-cote-di...

Accueil Envoyer à un ami Partager