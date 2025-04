CAN U17- Le Sénégal hors de course : Les lionceaux tombent face à la Côte d’Ivoire après les tirs au but Tenants du titre, les Lionceaux du Sénégal quittent la CAN U17 Maroc 2025 dès les quarts de finale. Accrochés par une vaillante équipe ivoirienne (0-0), ils ont cédé au bout du suspense lors de la séance des tirs au but (3-4), mettant ainsi fin à leur rêve de conserver leur couronne continentale. Une désillusion qui résonne comme un douloureux déjà-vu, quelques mois après l’élimination des A à la CAN senior, également face à la Côte d’Ivoire. Le même adversaire, le même scénario cruel.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Avril 2025 à 20:50 | | 0 commentaire(s)|

Bousculés en tout début de match, les Lionceaux ont eu du mal à entrer dans leur rencontre. Très entreprenants, les Ivoiriens ont rapidement mis la pression, enchaînant les corners et poussant la défense sénégalaise à rester vigilante. Le Sénégal n’obtiendra son premier corner qu’à la 19e minute.



Passé ce premier quart d’heure compliqué, les joueurs de Pape Ibrahima Faye parviennent à reprendre le contrôle du jeu et dominent la possession. Mais malgré cette maîtrise technique, ils peinent à se montrer réellement dangereux dans les derniers mètres. Le score reste donc nul à la pause, dans un match globalement équilibré, sans réelle occasion franche.



Au retour des vestiaires, le Sénégal affiche un tout autre visage. Plus tranchants et offensifs, les Lionceaux se montrent enfin menaçants. La première grosse occasion intervient sur un centre de Barhama Ndiaye, repris en acrobatique par Wagner, mais son tir passe à côté.



Quelques minutes plus tard, El Hadji Beytir Fall, lancé en profondeur par Sorry, rate sa frappe en précipitant son geste. Pour dynamiser son équipe, le sélectionneur sénégalais effectue plusieurs changements avec les entrées d’Abdourakhmane Mbodji et d’El Hadji Sow.



Mais après ce temps fort sénégalais, les Ivoiriens reprennent la possession et lancent plusieurs offensives, sans toutefois inquiéter sérieusement la défense sénégalaise. Leur meilleure occasion arrive à la 74e minute, quand Doumbia frôle le poteau sur une frappe à ras de terre.



En fin de match, le Sénégal perd Lamine Mbengue sur blessure. Les Éléphanteaux terminent, eux, la partie à dix suite à l’expulsion de Kouamé pour un tacle dangereux. Profitant de cette supériorité numérique, les Lionceaux multiplient les assauts dans les dernières minutes.



Dans le temps additionnel, long de 11 minutes, El Hadji Sow manque l’occasion de délivrer les siens après une sortie manquée du gardien ivoirien. Son tir est sauvé sur la ligne par un défenseur. Après une rencontre animée mais sans but, les deux équipes vont devoir se départager à la séance des tirs au but.



À ce petit jeu, ce sont les Ivoiriens qui se montrent les plus précis. La tentative d’Ousseynou Ndiaye, repoussée par le poteau, scelle le sort du match. Score final : 5-3 aux tirs au but pour la Côte d’Ivoire. L’aventure des Lionceaux s’arrête là, sur un goût amer, laissant le sélectionneur Pape Ibrahima Faye et ses joueurs aux portes du dernier carré.



S wiwsport.com









MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook