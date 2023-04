CAN U17 : Le Sénégal s’impose devant le Congo Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Avril 2023 à 19:16 | | 0 commentaire(s)|

L'équipe nationale du Sénégal, des moins de 17 ans, s'est imposée ce 30 avril, sous le score d'un but à zéro, devant le Congo, dans le cadre de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Le but de la rencontre a été marqué par Serigne Fallou Diouf, à la 78e mn de jeu. Pour leurs prochaines confrontations les lionceaux feront face à l'Algérie, pays hôte, mardi prochain, à 16 h GMT, suivie de la Somalie vendredi, à 19h GMT. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/can-u17-le-senegal-simpose-dev...

