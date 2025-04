CAN U17 : les Lionceaux battent la Somalie, se qualifient en quart et au Mondial APS – L’équipe nationale des moins de 17 ans a battu (2-0) celle de la Somalie, lundi, se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de cette catégorie et à la prochaine Coupe du Monde.

Ibrahima Sory Sow, sur penalty (29e mn), et El Hadj Ibrahima Sow dans les arrêts de jeu, ont inscrit les buts des Lionceaux.



Avec deux victoires et un match nul, les protégés de l’entraineur Pape Ibrahima Faye (PIF) comptent 7 points et terminent à la deuxième place du groupe C.

La Tunisie, vainqueur de la Gambie (2-1), termine premier de ce groupe, grâce à une meilleure différence de buts.



Dans le groupe D, la Côte d’Ivoire a dominé (4-2) le Mali, terminant en tête du Groupe D avec 7 points.



En quart de finale, les Lionceaux vont croiser vendredi les Eléphanteaux, tandis que les Tunisiens affrontent les Maliens.



Comme les Lionceaux du Sénégal, les moins de 17 ans du Mali et de la Côte d’Ivoire se sont aussi qualifiés pour les quarts de finale et la Coupe du monde prévue au Qatar (3-27 novembre 2025).



