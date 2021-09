CAN des sourds muets : Le Sénégal remporte la finale devant le Mali (1-0). Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Septembre 2021 à 00:16 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a remporté ce samedi, la finale de la première édition des Championnats d’Afrique des Sourds muets devant le Mali dominé 1-0.



Le seul but de la rencontre a été inscrit par Khadim Marro sur un penalty exécuté de sang-froid. Un court écart qui sera vaillamment préservé par les Lions tout au long des 90 minutes de jeu.



Un sacre historique ainsi réalisé par le Sénégal, au Kenya, le pays hôte. De quoi inspirer les Lions de la sélection nationale A qui rêvent de soulever le trophée lors de cette Can 2022...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/CAN-des-sourds-muets-Le-...

Accueil Envoyer à un ami Partager