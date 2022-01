CAN: une "demi-douzaine de morts et des dizaines de blessés" dans une bousculade devant un stade de Yaoundé Rédigé par leral.net le Mardi 25 Janvier 2022 à 00:30 | | 0 commentaire(s)|

Une bousculade devant un stade de Yaoundé, avant un match de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football opposant lundi soir le Cameroun aux Comores, a fait une "demi-douzaine de morts et des dizaines de blessés", a annoncé la télévision d'Etat.



"Une bousculade à l'entrée du stade d'Olembe" a fait une "demi-douzaine de morts et des dizaines de blessés", a annoncé la CRTV, la télévision d'Etat camerounaise, précisant que les autorités et la Confédération africaine de football (CAF) "suivent la situation des blessés dans les hôpitaux de la ville".

