CAN2023 : La Guinée bat la Guinée-Équatoriale dans les toutes dernières secondes et file en quarts de finale (1-0) wiwsport.com- Grâce à un coup de tête de Mohamed Bayo dans les ultimes instants, la Guinée a arraché la victoire face à la Guinée-Equatoriale et verra bel et bien les quarts de finale de cette CAN 2023 (1-0).

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Janvier 2024 à 22:07 | | 0 commentaire(s)|

La reine du suspense. La Guinée s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique dimanche en battant la Guinée Equatoriale (1-0) grâce à un but inscrit dans les dernières secondes du temps additionnel par Mohamed Bayo, le plus tardif en match à élimination directe dans l’histoire de l’épreuve. Elle affrontera au tour suivant l’Egypte ou la République démocratique du Congo.



Les Guinéens ont joué en supériorité numérique à compter de la 55e minute après l’expulsion de Federico Bikoro. Ils se sont vus refuser un but sur hors-jeu à la 52e alors que les Equatoguinéens ont eux raté un pénalty à la 69e.



C’est une belle tête de Mohamed Bayo (98e) qui a finalement envoyé la Guinée en quart de finale à l’issue d’un match qui ne s’est réellement animé qu’en deuxième période



