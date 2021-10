CARTE. Voici les 79 départements où le masque n'est plus obligatoire à l'école primaire ce lundi Rédigé par leral.net le Lundi 18 Octobre 2021 à 06:23 | | 0 commentaire(s)|









Source : A partir de ce lundi, le port du masque n'est plus obligatoire à l'intérieur pour les élèves des écoles primaires dans 12 départements de plus, ce qui porte à 79 le nombre de départements où la mesure sanitaire a été levée, puisque dans le même temps, la Lozère fait le chemin inverse.Source : https://www.bfmtv.com/sante/carte-voici-les-68-dep...

