CEDEAO : Le Collectif des avocats de Karim Wade contre-attaque

Lundi 4 Mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



DU COLLECTIF DES AVOCATS DE M. KARIM WADE



Le Collectif des avocats de Karim WADE informe l’opinion publique nationale et

internationale que la Cour de justice de la CEDEAO s’est abstenue, ce 4 mars

2019, de constater et de sanctionner les graves violations des droits du candidat

Karim WADE d’être électeur et éligible à l’élection présidentielle du Sénégal du 24

février.



Bien qu’ayant été saisie dès le mois de novembre 2018 par une procédure

d’urgence, la Cour n’a pas statué avant le premier tour de l’élection, ce qui prive de

tout objet, l’arrêt qu’elle vient de rendre.



Cet arrêt est, d’ailleurs, en contradiction flagrante avec les décisions de justice

internationale, qui ont déjà condamné les atteintes portées aux droits fondamentaux

de Karim WADE par l’État du Sénégal.



Le Collectif rappelle notamment que le Comité des droits de l’homme des Nations

Unies vient de juger que la condamnation prononcée par la CREI contre Karim

WADE avait violé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui

s’impose au Sénégal.



C’est pourquoi Karim WADE saisit immédiatement le Comité des droits de l’homme

des Nations Unies pour faire rétablir son droit fondamental de participer librement à

la direction des affaires publiques de son pays.



Il est déterminé à lutter contre l’arbitraire et l’instrumentalisation de la justice à des

fins politiques.



Fait à Abuja, le 04 mars 2019



Le Collectif des avocats de M. Karim WADE



Maître Michel BOYON, Maître Ciré Clédor LY



Maître Demba Ciré BATHILY, Maître Mohamed Seydou DIAGNE

