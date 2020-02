CENTRE DE FORMATION EN HÔTELLERIE ET TOURISME DE SAINT-LOUIS : 90% des travaux exécutés (vidéo) Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2020 à 22:23 | | 0 commentaire(s)| Le directeur général de L'Office national de la formation professionnelle (Onfp) se dit optimiste quant à la livraison du centre de formation professionnelle en hôtellerie et tourisme de Saint-Louis, au courant de l’année 2020. « Nous sommes à plis de 90% du marché de base mis à part quelques travaux à réaliser », a déclaré le docteur Souleymane SOUMARÉ après une visite du chantier, jeudi, avec des représentants du ministère du Tourisme et des Transports aériens. Il a indiqué que cette infrastructure va « développer le tourisme et l’offre de services », « renforcer la capacité et l’employabilité » des acteurs du secteur en plus de « renforcer la compétitivité des entreprises. Plus d’un milliard et 300 millions ont été injectés pour la mise en place de ce centre qui recevra pas moins de 170 apprenants. L’accent sera fortement mis sur la pratique avec la construction en son sein de chambres, d’un restaurant et d’une cuisine d’application. Voici les impressions des parties prenantes à la mission …





