CESE : IDY INTÈGRE L’ANCIEN MINISTRE LAMINE BA

Lamine Ba a été nommé au Conseil économique social et environnemental ( Cese). L’ancien ministre de l’Environnement, sous le régime de Me Abdoulaye Wade a repris fonction auprès du tout nouveau président du CESE, Idrissa Seck qui a fait appel à lui.



Joint au téléphone, Lamine Ba confirme l’information et déclare qu’il a accepté ce poste de conseiller dans l’intérêt de participer au processus de redressement du pays. Ancien Vice-président de l’international libéral, l’ancien ministre va se charger de la Coopération, du Partenariat et de la Diaspora pour le compte du Cese.











































emediasn

Source : https://www.dakarposte.com/CESE-IDY-INTEGRE-L-ANCI...