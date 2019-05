CESE : la bamboula a-t-elle emporté Aminata Tall ? Alors que l’on disait que la défénestration d’Aminata Tall du Conseil économique social et environnement peut avoir des soubassements politiques, "Source A" nous révèle qu’elle peut également découler de la bamboula qui était érigée en mode de gestion dans l’institution. En effet, « neveux, nièces, amis et voisins embauchés à ne rien faire, plusieurs dizaines de conseillers spéciaux, des chargés de mission à la pelle, huit véhicules de fonction pour la désormais ex-présidente… », voilà quelques cafards de l’ex-mairesse de Diourbel en 5 ans de présidence du Cese.

