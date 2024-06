CFEE 2024/Saint-Louis : L'IEF de la Commune partage le dispositif d'organisation

En prélude aux examens du Certificat de Fin d'Études Élémentaire (CFEE) prévus ce mardi, l'IEF de Saint-Louis Commune, Amadou Alhousseynou Sarr a présidé une rencontre avec les chefs de centres d'examen et leurs adjoints, pour partager avec eux sur le dispositif mis en place pour une bonne tenue des examens. L'inspecteur Sarr a aussi profité de l'occasion, pour leur remettre les épreuves, avant d'inviter l'ensemble des acteurs à faire preuve de responsabilité pendant les deux jours d'examen, afin de mettre les candidats, qui seront au nombre de 5 120, dont 2 881 garçons et 2 239 filles, dans d'excellentes conditions de travail. Entretien avec l'IEF de Saint-Louis Commune, Amadou Alhousseynou Sarr au micro de Adama Sall et El hadj Guèye, nos correspondants dans la capitale du Nord.