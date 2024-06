CFEE: Moustapha Guirassy, a procédé à la traditionnelle visite de supervision des centres d'examen, ce mardi

Dans le cadre de l'administration des épreuves du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en 6ème pour la session 2024, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, accompagné de sa délégation a procédé ce mardi à la traditionnelle visite de supervision des centres d'examen notamment l'école élémentaire Liberté 1, composée de 7 salles, accueillant 182 candidats, ainsi que le collège Sacré-Cœur, avec 10 salles et 274 candidats. Après avoir fait le tour des salles, le ministre s'est exprimé pour montrer sa satisfaction du bon déroulement des examens et aux innovations introduites cette année. Il a également souligné que, sur plus de 500 candidats, seuls 2 ont été identifiés comme absents.