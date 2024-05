CLD pour les préparatifs du Magal de Touba: L’eau et l'électricité au centre des débats Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mai 2024 à 18:48 | | 0 commentaire(s)| L’approvisionnement en eau et la fourniture de l'électricité , ont été au centre de la réunion du Comité de développement local (CLD) préparatoire au grand Magal de Touba. Le sous préfet de Ndame Abdoulaye Kharma a tenu à rassurer les pèlerins. A l’en croire, les nouveaux forages en cours de réalisation dans la cité religieuse et les garanties de la Senelec vont améliorer la situation.





