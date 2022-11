CM2022: La Corée et l'Uruguay se neutralisent C'était le premier match dans le groupe H, l'Uruguay affrontait la Corée, une nation à leur portée sur le papier. Cependant, après une grosse bataille au milieu de terrain, les deux équipes se sont partagé les points dans un match sans but.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Novembre 2022 à 16:31 | | 0 commentaire(s)|

Ce premier match du groupe H opposait l'Uruguay, de Cavani et Suarez, à la Corée du Sud de Heug-Min Son. Cependant, dans une rencontre très équilibrée, aucune des deux nations n'a réussi à trouver le chemin des filets et, logiquement, elles se sont partagé les points.



Dès la première mi-temps, ce match a manqué cruellement d'occasion, avec un seul tir cadré sans danger pour l'Uruguay dans les 45 premières minutes. Ce n'était pas mieux du côté des coréens, qui n'ont pas réussi à réellement inquiéter Rochet, le portier de la Céleste.



Pourtant, en tout fin de première période, Godin, d'une tête rageuse, n'était pas loin d'ouvrir le score mais il a vu sa tentative frapper le montant de Seung-Gyu Kim (0-0, 45ème).



Frappes en pagaille



Au retour des vestiaires, les supporters sud-coréens ont eu une petite frayeur quand Son a été touché au talon droit par Martin Caceres, averti après ce geste (57e) par l'arbitre français Clément Turpin. L'attaquant des "Guerriers Taeguk" a toutefois pu reprendre le jeu. Muet comme Suarez, il s'est en revanche montré un peu plus actif lors de ce match.



En fin de match, Nunez a laissé sur place deux défenseurs sud-coréens, mais son centre en bout de course a été capté par le gardien Kim Seung-gyu (63e). Bien décalé par Cavani, l'attaquant de Liverpool a ensuite vu sa frappe puissante passer à côté du but (81e). Une tête de Cavani a subi le même sort (86e).



Les ultimes minutes ont été animées par deux très balles frappes de chaque côté, celle de Valverde, repoussée par le montant gauche sud-coréen (89e), puis celle de Son, passée à droite du but uruguayen (90e).



Les Uruguayens, dont quatre joueurs disputent leur quatrième et probable dernière Coupe du monde (Suarez, Cavani, Godin et Muslera), vont devoir réagir lors du choc contre le Portugal de Cristiano Ronaldo lundi.



De son côté, la Corée du Sud, qui espère passer le premier tour, contrairement aux deux derniers Mondiaux, sera opposée au Ghana.

