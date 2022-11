CM2022: Sénégal vs Equateur: "Tay la tay", se qualifier pour Pape Bouba Diop et Sadio Mané L’Équipe Nationale du Sénégal sera opposée à l’Equateur, ce mardi après-midi (15h00 GMT), pour la 3e et dernière journée de la phase de groupes du Mondial. Pour ce match très décisif, Aliou Cissé pourrait apporter un léger remaniement dans son onze de base.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Novembre 2022 à 06:24 | | 1 commentaire(s)|

Nous y sommes presque, la première finale du Sénégal dans cette Coupe du Monde au Qatar. Le match qui ne doit nullement pas être raté. Victorieux du Qatar vendredi dernier après sa défaite d’entrée contre les Pays-Bas, les Lions s’étaient parfaitement relancés dans leur groupe. Ce mardi après-midi, ils affrontent l’Equateur pour la dernière journée de la phase de groupes. Deuxième de cette Poule A avec le même nombre d’unités que les Pays-Bas, La Tri peut se contenter du match nul. Tout le contraire du Sénégal qui doit impérativement gagner pour accéder aux 8es de finale.



Pathé Ciss gagner la bataille du milieu ?



Pour cette rencontre, Kalidou Koulibaly et ses partenaires ne pourront pas compter sur leur milieu de terrain relayeur droit Cheikhou Kouyaté qui était déjà absent face au Qatar pour une blessure à l’ischio-jambier droit. De son côté, Fodé Ballo-Touré, forfait depuis l’entame de la compétition, devrait enfin être disponible. Mais malgré le retour du latéral gauche de l’AC Milan, le sélectionneur des Lions Aliou Cissé misera sur la même défense alignée contre le Qatar. Alors que qu’Edouard Mendy sera bien dans les cages, il aurait devant l’axe central Kalidou Koulibaly – Abdou Diallo.



Au poste de latéral gauche, Ismail Jakobs devrait être aligné, tout comme Youssouf Sabaly qui occuperait du flanc droit. Au milieu de terrain, alors bien qu’il ait misé sur un 4-4-2 victorieux contre le pays hôte, Aliou Cissé pourrait revenir au 4-2-3-1, d’autant que Pathé Ciss est bien parti pour démarrer la rencontre en tant que titulaire pour former un duo avec Nampalys Mendy. Ainsi, Idrissa Gana Gueye reviendrait dans une position plus axiale dans l’entrejeu. Ce qui permettrait au Sénégal d’avoir du surnombre là-bas. Quelque chose qui n’est pas à négliger pour bien affronter l’Equateur.



En attaque, Famara Diédhiou pourrait faire les frais du retour au 4-2-3-1. Malgré son bon match contre le Qatar, couronné par un but, l’attaquant d’Alanyaspor pourrait sortir du onze. Ainsi, l’attaque des Lions dans ce match serait composée d’Ismaïla Sarr comme ailier gauche, Boulaye Dia comme avant-centre puis Krépin Diatta comme ailier droit. Ce dernier (Diatta) reste encore la plus grande incertitude au regard de ses performances dans cette Coupe du Monde.



Le onze probable des Lions face à l’Equateur



Mendy – Sabaly, Koulibaly – Diallo, Jakobs – Nampalys, Pathé – Diatta (ou Iliman Ndiaye), Gana, Ismaila – Boulaye

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook