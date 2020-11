CNG - Réunion du bureau / Nouvelles mesures: Ibrahima Sène dit Bira baisse considérablement le prix des licences

Le Comité national de gestion de la lutte a tenu sa toute première réunion ce mercredi 18 novembre 2020, dans ses nouveaux locaux sis à l'arène nationale (Pikine). La toute première réunion du nouveau patron de la lutte sénégalaise, Ibrahima Sène. Ainsi, il a été décliné trois points à l'ordre du jour : Prise de contact, un compte- rendu suivi d'une passation de service avec le bureau sortant et enfin, allègement des coûts de prestations.



En effet, parmi les décisions fortes prises lors de la réunion du bureau, la baisse du coût des licences. Dorénavant les promoteurs débourseront 200.000 FCFA en lieu et place des 500.000 FCFA auparavant, et 75.000 FCFA pour les promoteurs en lutte simple.



La licence pour les lutteurs avec frappe coûte maintenant 5.000 FCFA, pour ceux qui font la lutte simple 3.000 FCFA et les 1.000 FCFA qui étaient un point de discorde dans la lutte traditionnelle, sont supprimés.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/CNG-Reunion-du-bureau-No...