CNOSS: Une réunion de son comité directeur a examiné les rapports d'activité et financier 2021-2023 Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mai 2024 à 23:59 | | 0 commentaire(s)| Le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) a tenu ce samedi, une réunion de son comité directeur pour examiner les rapports d'activité et financier 2021-2023, ainsi que les progrès réalisés dans les préparatifs des Jeux Olympiques de Dakar 2026. Sous les projecteurs figurait également l'état du programme d'accompagnement des athlètes, le CAP 2024, en présence du directeur de cabinet de madame la ministre des sports, khady Dieye Gaye. A l'issu de cette rencontre les rapports d’activité et financier ont été adoptés à l’unanimité par le comité, selon le coordonnateur, Ibrahima Wade.



