COMMANDE DE PATROUILLEURS OCEANIQUES : La construction lancée hier en France par le Cemga Birame Diop

En juin 2024, le Sénégal réceptionnera ses trois patrouilleurs océaniques de dernière génération. La construction a été lancée hier par le Chef d’état-major général des armées et le chef d’état-major de la marine nationale, en France, dans les chantiers de la société française Piriou. Ces frégates modernes devront coûter plusieurs centaines de millions d’euros au Sénégal, engagé depuis quelques années dans la modernisation des équipements militaires.



Au mois de novembre 2019, le Sénégal avait commandé trois frégates à la société française Piriou. Et dans quelques mois, la marine nationale va étrenner ses nouveaux patrouilleurs océaniques polyvalents de type Opv 58 S. En effet, le chantier de construction a été lancé hier à Concarneau (France). Et la cérémonie de découpe de la première tôle s’est déroulée en présence du général Birame Diop, Chef d’état-major général des armées et de l’amiral Oumar Wade, chef d’état-major de la marine. La construction de ces trois patrouilleurs va s’échelonner jusqu’à l’été 2024, sur une durée de 44 mois. La dernière frégate sera livrée à l’été 2024. Le Sénégal va débourser des centaines de millions d’euros pour leur acquisition. Le contrat signé entre Piriou et le Sénégal prévoit également une période de soutien de plusieurs années. Les patrouilleurs OPV 58 S (Offshore patrol vessel) sont des patrouilleurs polyvalents, longs de 62 mètres. Ils sont dédiés à des missions de surveillance, d’identification et d’intervention.

Capables d’embarquer des commandos et leurs embarcations, ils sont également équipés de systèmes d’armes de lutte de surface et de lutte antiaérienne. Soulignant l’importance de cette commande, Vincent Faujour, patron du groupe Piriou, de revenir sur la collaboration qu’il y a eu depuis la commande entre les deux parties. «Ce contrat est le fruit de quatre années de travail conjoint entre les équipes de Piriou et celle de l’état-major de la marine du Sénégal, qui nous ont permis de concevoir des patrouilleurs de nouvelle génération, parfaitement adaptés aux besoins de la marine sénégalaise».



Mbaye THIANDOUM

