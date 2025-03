COMPRENDRE LES TERMES DE L’ÉCONOMIE, ÉCONOMIE BLEUE, LA RESSOURCE EST DANS L’EAU

De plus en plus usitée, l’économie bleue regorge de potentialités économiques. Mais que représente-t-elle exactement ? En termes simples, l’économie bleue désigne l’utilisation durable et la conservation des ressources aquatiques dans les environnements marins et d’eau douce. Elle comprend les océans et les mers, les côtes et les rives, les lacs, les rivières et les eaux souterraines. Dans les activités de l’économie bleue, on retrouve la pêche, l’exploitation minière, le pétrole, les biotechnologies, etc. ou utilise les milieux aquatiques.

Ces dernières, considérées comme une source d’emplois et de rentabilité économique, nourrissent un grand nombre d’habitants dans le monde, en particulier parmi les plus démunis, dépendent de la bonne santé des océans pour travailler et se nourrir. D’après les chiffres de la Fao, près de 60 millions de personnes dans le monde sont employées dans la pêche et l’aquaculture ; la majorité d’entre elles vivent dans des pays en développement et pratiquent une pêche de capture artisanale.

À l’échelle mondiale, les océans apportent chaque année à l’économie mondiale une valeur ajoutée de 1 .500 milliards de dollars. Si l’économie bleue est devenue de plus en plus un sujet actuel, c’est que dans un contexte de réchauffement climatique, c’est que les mangroves et autres habitats végétaux marins peuvent fixer jusqu’à 25% des émissions de CO2. Ils aident également à lutter contre les tempêtes et les inondations côtières. Inversement, l’économie bleue fait face à des défis comme la pollution plastique qui menace les océans. Au Sénégal, on a pris conscience des enjeux.

C’est pourquoi le troisième compact du Millenium Challenge Account a été consacré exclusivement à l’économie bleue. Il vise à développer les activités liées aux écosystèmes marins et côtiers tout en préservant la biodiversité. « Ce compact est axé sur l’économie bleue, ou le développement durable des ressources marines, côtières, et d’eau douce du Sénégal, pour la création d’emplois et la croissance économique », expliquait une note du Mca.

Cependant, ce programme de financement qui devait cibler les activités économiques liées aux écosystèmes marins, côtiers et fluvio-lacustres, a connu un coup d’arrêt avec l’arrivée du Président Donald Trump. Parlant de l’économie bleue, le ministre sénégalais de l’Économie, du Plan et de la Coopération avait suggéré une définition alternative qui pourrait être : « L’économie des villes côtières et de leurs localités polarisées respectueuses de la biodiversité et des écosystèmes marins. »