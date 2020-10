CONCOURS COUR DES COMPTES 2020 : Les énarques occupent la tête...

Les résultats du concours très sélectif de la Cour des comptes sont largement favorables aux énarques (13 postes sur 15) et particulièrement aux Administrateurs civils qui sortent majors et raflent le tiers des postes (5 postes sur 15).



En effet, les résultats du concours de la Cour des comptes ont été publiés ce 05 octobre 2020.



La Cour des comptes est un organe de contrôle de l’État, spécialisé dans la vérification et l’audit des comptes publics.



Pour être candidat à ce concours très sélectif dont le jury est composé d’éminents juristes, universitaires et hauts cadres de l’Administration, il faut d’abord être de la hiérarchie A1 qui se trouve au sommet de la pyramide des grades de l’Administration juste sous celui de A1 Spécial porté, par exemple, par les Inspecteurs généraux d’État.



Sont généralement titulaires du grade de A1 les sortants de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) anciennement appelée ÉNAM au moment où la section Magistrature en faisait partie.



Les sortants de l’ENAM appelés énarques (les Administrateurs civils, les Inspecteurs du Trésor, du Travail, des Douanes, et des Impôts, les Conseillers aux affaires étrangères généralement appelés diplomates, les Commissaires aux enquêtes économiques et les Magistrats) ainsi que les autres fonctionnaires de la hiérarchie A1 qui réussissent au concours de la Cour des comptes deviennent ainsi Juges des Comptes de profession.

Source : https://www.jotaay.net/CONCOURS-COUR-DES-COMPTES-2...