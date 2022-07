CONGAD: les objectifs de développement durable, les principales préoccupations des populations

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Juillet 2022 à 17:14 | | 0 commentaire(s)|

La réunion de partage du rapport de contribution du CONGAD, sur la Revue nationale volontaire du Sénégal 2022, s ‘est tenue ce matin. Cela entre dans le cadre du forum politique de haut niveau sur les Objectifs de développement durable. Ils ont été présents dans plusieurs régions dans le seul et unique but de recueillir les préoccupations et les attentes des populations à la base qui ont été intégrées dans ledit rapport.