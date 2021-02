CONSEQUENCES DE LA COVID-19 DANS LE QUOTIDIEN DES SENEGALAIS Rédigé par leral.net le Mardi 2 Février 2021 à 16:10 | | 0 commentaire(s)|

Les charges familiales et le paiement du loyer casse-tête pour le chef de ménage ! L’état d’urgence assorti d’un couvre-feu décrété dans les régions de Dakar et Thiès a eu un impact négatif terrible dans le panier de la ménagère. La réduction des heures de travail fait que les gens qui s’activent dans l’informel et […] Les charges familiales et le paiement du loyer casse-tête pour le chef de ménage ! L’état d’urgence assorti d’un couvre-feu décrété dans les régions de Dakar et Thiès a eu un impact négatif terrible dans le panier de la ménagère. La réduction des heures de travail fait que les gens qui s’activent dans l’informel et particulièrement les petits métiers voient leurs activités au ralenti. Du coup, la dépense quotidienne ainsi que le paiement du loyer deviennent insupportables pour les chefs de famille qui cherchent le diable pour lui tirer la queue, tant il ne vivent pas, mais survivent ! Le Témoin



Source : Source : https://letemoin.sn/consequences-du-covid-19-dans-...

Accueil Envoyer à un ami Partager