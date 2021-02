CONSéQUENCE DE L’«EMBARGO» DE LA GUINéE SUR LES FRUITS

Pénurie de bananes à Dakar ! Depuis septembre dernier, la Guinée a fermé ses frontières terrestres avec notre pays. Le prétexte officiel, c’est la crise sanitaire du coronavirus qui a bon dos mais en réalité, le vieux camarade Alpha Condé ne voulait pas que les Peulhs guinéens, grands partisans de son principal adversaire Cellou Dallein […]

Pénurie de bananes à Dakar !

Depuis septembre dernier, la Guinée a fermé ses frontières terrestres avec notre pays. Le prétexte officiel, c’est la crise sanitaire du coronavirus qui a bon dos mais en réalité, le vieux camarade Alpha Condé ne voulait pas que les Peulhs guinéens, grands partisans de son principal

adversaire Cellou Dallein Diallo, participent à l’élection présidentielle d’octobre dernier… Un blocus lourd de conséquences économiques puisque les grands commerçants et gros importateurs de fruits guinéens (mangues, bananes, avocats, ananas et oranges) ne peuvent plus approvisionner le marché sénégalais. Aux yeux de certains observateurs, cette fermeture des frontières n’est rien d’autre

qu’un « embargo » sur les fruits guinéens destinés au Sénégal. Sans doute, le président Alpha Condé peut jubiler puisque que son « embargo » commence à porter ses…fruits. Pour cause, « Le Témoin » quotidien a constaté, depuis deux semaines, une pénurie de bananes à Dakar

Source : https://letemoin.sn/consequence-de-lembargo-de-la-...