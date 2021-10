COUD: Maguette Sène veut faire de l'Université un endroit écologique

Un département environnemental a été mis en place par le directeur Maguette Séne. Il est composé d'un service de salubrité et d'un service d'espace vert. Pour la meilleure gestion du projet, la directeur appelle à la synergie des forces de services au sein de l'université, mais aussi la collaboration des étudiants et syndicats d'étudiants, pour préserver leur environnement et avoir un cadre de vie appréciable.