COVID-19 :Pour la Santé des enfants, des filles et des communautés, Plan International fait un don à la Région Médicale de LOUGA.

Pour contribuer au plan de contingence économique et du Fonds de riposte et de Solidarité FORCE- COVID-19 de l'Etat du SENEGAL, Plan International appuie la riposte contre le COVID-19 dans la région de LOUGA. L'un des axes de la réponse de Plan international consiste à collaborer avec les districts sanitaires au niveau régional pour s'assurer qu'à travers les autorités sanitaires, les jeunes, les enfants et les filles,destinataires finaux de son action communautaire, ne soient pas en rade.



Directeur régional de Plan International LOUGA,Aly Faye a procédé à la remise d’importants lots de matériels d’hygiène et de solutions hydro-alcooliques pour accompagner les interventions sanitaires de prévention contre le COVID-19en faveur des communautés. Cette contribution est l’une des sept composantes de la réponse communautaire de Plan International pour maintenir sans relâche la protection des droits de l’Enfant et l'Egalité en faveur des Filles, l’autonomisation des jeunes et des groupes vulnérables.



Dr.Cheikh Sadibou Senghor, Médecin Chef du District Sanitaire MCD affirme que « Plan International Sénégal est un partenaire de plus de 38 ans de l’Etat du Sénégal ». Il est normal que ce partenaire soit présent dans cette crise d’urgence sanitaire liée à la pandémie du COVID-19. La dotation de Plan International est composée de masques et de solutions hydro alcooliques qui ont été mises à la disposition de l'ensemble des structures de santé de la région médicale de LOUGA au profit de la santé des communautés.

Pour rappel, Plan International intervient dans la région de LOUGA à travers différents types de projets : la protection de l’enfant, le respect des droits des filles, la formation professionnelle, la sécurité à l’école, l’assainissement communautaire et particulièrement dans le domaine de la santé maternelle et infantile pour réduire les décès des femmes en couche dans la région de LOUGA.





