COVID-19/LOUGA : Le patient positif a contaminé 8 personnes ! Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, ce vendredi, 15 nouveaux cas positifs au coronavirus. Tous sont des contacts de patients infectés. Selon les informations exclusives de Libération online, le gros du lot vient de Louga. En effet, le patient contrôlé positif a contaminé, à ce jour, 8 personnes. Conséquence : la capitale du Ndiambour compte, aujourd'hui, 9 patients positifs à la Covid-19, selon les statistiques officielles du ministère de la Santé et de l'Action sociale.

