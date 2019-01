Accueil Envoyer Partager sur facebook CPI : les avocats de Laurent Gbagbo demandent sa mise en liberté immédiate Rédigé par La rédaction de leral.net le 18 Janvier 2019 à 10:15 La chambre d'appel de la CPI doit se prononcer vendredi sur la demande du procureur visant à obtenir "l'effet suspensif" de la mise en liberté immédiate de l'ex-président ivoirien et de son ex-ministre.





L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien bras droit, Charles Blé Goudé, (ex-chef du mouvement des Jeunes patriotes) seront-ils bientôt libres ? La chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI) doit se prononcer vendredi 18 janvier.



Mardi, dans la foulée de leurs acquittements de crimes contre l'humanité, la CPI s'était prononcée en faveur de leurs remises en liberté avant un nouvel appel de cette décision, déposé mercredi par le procureur de la CPI. Il a demandé le maintien en détention des deux hommes, le temps de recevoir les motivations des juges concernant l'acquittement.



Les équipes de défense de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont appelé la chambre d'appel à "rejeter la demande présentée par le procureur visant à obtenir l'effet suspensif" de leur mise en liberté immédiate. Les représentants légaux des victimes ont quant à eux demandé à la chambre d'appel de répondre favorablement à la requête du procureur. La chambre d'appel devrait se prononcer "dans peu de temps", selon Emmanuel Altit, avocat de Laurent Gbagbo.



En détention depuis plus de sept ans, Laurent Gbagbo était jugé pour des crimes commis pendant la crise de 2010-2011, née de son refus de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Il avait finalement été arrêté en avril 2011 par les forces du président Ouattara, soutenues par l'ONU et la France. Il est le premier ancien chef d'État à avoir été remis à la CPI.



Les procureurs insistent pour que les deux hommes restent en détention, craignant qu'ils ne comparaissent pas devant la Cour si leur présence est requise dans le futur. Dans un document public, l'accusation a déjà déterminé "son intention de faire appel" sur le fond de la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé.



