CRD / Pèlerinage de Nimzatt 2023 : Le Gouverneur de Saint-Louis rassure le comité d’organisation

La communauté khadre prépare en grande pompe le pèlerinage de Nimzatt 2023. L’événement était au menu d’un CRD tenu ce jour et auquel a pris part le porte-parole du khalif général des Khadres Cheikhna Cheikh Saad Bouh Ibn Cheikh MouhamedMalaïny Ibn Cheikhna Cheikh Talibouya, aux côtés du Gouverneur de la région de Saint-Louis. Il s’agissait […] La communauté khadre prépare en grande pompe le pèlerinage de Nimzatt 2023. L’événement était au menu d’un CRD tenu ce jour et auquel a pris part le porte-parole du khalif général des Khadres Cheikhna Cheikh Saad Bouh Ibn Cheikh MouhamedMalaïny Ibn Cheikhna Cheikh Talibouya, aux côtés du Gouverneur de la région de Saint-Louis.

Il s’agissait à cette occasion de revoir la gestion de l’ensemble des disciples Khadres qui convergent vers la cité religieuse et du Mausolée de Cheikhna Cheikh Saad Bouh Abih à Nimjatt, renseigne le comité d’organisation.

Alioune Badara Samb, Gouverneur de la région de Saint-Louis, a rassuré la délégation du khalif général des Khadres quant à « l’accompagnement dans tous les secteurs en vue de la réussite de l’événement. Pour rappel, le pèlerinage de Nimzatt qui se tient depuis 1949 en est à sa 74eme édition.



Source : Source : https://lesoleil.sn/crd-pelerinage-de-nimzatt-2023...

