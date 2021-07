CRD sur la sécurité sanitaire selon l'approche One health à Louga Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 18:02 | | 0 commentaire(s)| Un Comité régional de développement (CRD) sur la sécurité sanitaire selon une approche one health, a été tenu à Louga. L’objectif de ce Crd est de mettre à niveau les membres de ce comité sur l'approche One health, à travers des sessions de formation mais aussi, de renforcer les capacités des journalistes et communicants pour l'application des meilleures pratiques en communication des risques, suivant l'approche One health. "Ce Crd a pour but de capaciter ses membres sur l’approche une seule santé, d'échanger avec eux sur certaines thématiques liées à l'approche One health", a confirmé Abdoulaye Samb, assisant en santé.



Accueil Envoyer à un ami Partager