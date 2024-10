CRUES DES FLEUVES SÉNÉGAL ET GAMBIE : Ousmane Sonko invite à l'exécution rigoureuse des mesures d'urgence relatives à la riposte et à l'assistance des populations impactées Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2024 à 11:15 | | 0 commentaire(s)|









Prenant la parole à la suite du président de la République, le Premier ministre Ousmane Sonko, évoquant les crues des fleuves Sénégal et Gambie, a insisté sur l'exécution rigoureuse des mesures d'urgence relatives à la riposte et à l'assistance des populations impactées. Évoquant la commémoration du 80eme anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le chef du gouvernement a informé de l'état d'avancement satisfaisant des travaux du Comité.







À l’ouverture de sa communication lors de ce conseil, le Premier ministre s'est appesanti sur le dispositif de suivi de l'exécution rigoureuse des mesures d'urgence relatives à la riposte et à l'assistance des populations impactées par les crues des fleuves Sénégal et Gambie, prises à l'issue de la réunion interministérielle consacrée à cette question. « Il a rappelé que la coordination de l'exécution des plans d'action sectoriels des différents départements ministériels impliqués a été confiée au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique», note le communiqué. Avant de préciser qu’à cet égard, le chef du gouvernement a relevé l'impérieuse nécessité de prendre en charge les préoccupations exprimées par les populations et de lui faire la situation quotidienne en vue de la prise de mesures correctives ou complémentaires le cas échéant.

Le Premier ministre a ensuite porté à la connaissance du Conseil l'état d'avancement satisfaisant des travaux du Comité de Commémoration du 80eme anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le 1er décembre 1944, présidé par le Professeur Mamadou Diouf. «Les travaux de recherche par l'exploitation des sources primaires et secondaires des archives existantes sont bien avancés pour rétablir la vérité historique sur ce tragique événement. Ils seront complétés par une prochaine mission en France pour approfondir la collecte documentaire», dit-il sur la question. Avant d’ajouter que «concernant le programme de commémoration, une démarche inclusive a été adoptée avec l'implication active des collectivités et des acteurs culturels nationaux ainsi que des autres pays africains d'origine des tirailleurs.»













Sidy Djimby NDAO









Source : https://www.jotaay.net/CRUES-DES-FLEUVES-SENEGAL-E...

